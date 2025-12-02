Скидки
«Он — ссыкло. Факт остаётся фактом». Андрей Орловский — о Фёдоре Емельяненко

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский резко высказался в адрес легендарного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.

— Фёдор лучше поедет бить старого Мирко, который после микроинсульта.
— Факт остаётся фактом. Ни два, ни полтора. Емельяненко — ссыкло. Не Александр, другой Емельяненко, — сказал Орловский во время общения с фанатами в социальных сетях.

Напомним, Фёдор и Андрей ранее встречались в бою. Их поединок состоялся на турнире Affliction: Day of Reckoning, который прошёл 24 января 2009 года в Анахайме (США). Бой стал главным событием вечера. Встреча завершилась победой Последнего Императора нокаутом в первом раунде.

