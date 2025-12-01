Скидки
Пётр Ян проводит заключительные тренировки к реваншу с Мерабом Двалишвили

32-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян проводит заключительные тренировки к реваншу с 34-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг грузином Мерабом Двалишвили. Их бой состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием вечера.

Права на видео принадлежат RCC: MMA & Boxing.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Мераба единогласным решением судей. Для Петра то поражение стало третьим подряд.

UFC 323: Пётр Ян возвращается за поясом и реваншем. Справится с Двалишвили? LIVE
