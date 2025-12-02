Хабиб отреагировал на анонс боя Умара Нурмагомедова с Дейвисоном Фигейреду

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на анонс боя своего двоюродного брата, а также экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе Умара Нурмагомедова с бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Шаг за шагом. Он станет чемпионом», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 321, Умар разделил октагон с американцем Марио Баутистой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.

Дейвисон, в свою очередь, в последнем бою встретился с американцем Монтелом Джексоном. Их поединок состоялся на турнире UFC Fight Night 261 и завершился победой Фигейреду раздельным решением судей.