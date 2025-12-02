UFC 323: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

В ночь с 6 на 7 декабря мск в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC 323. Он стартует в 2:00 мск. Начало главного карда запланировано на 6:00 мск.

В рамках турнира состоится титульный бой, в котором российский боец Пётр Ян проведёт реванш с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили. Их бой возглавит турнир.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и будет освещать все события вокруг ивента.

Напомним, первый бой между бойцами состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец. На счету Петра в ММА 19 побед и пять поражений. В активе Мераба 21 победа и четыре поражения. В своём последнем бою Ян победил Маркуса Макги, а Двалишвили оказался сильнее Кори Сэндхагена.