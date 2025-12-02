Скидки
Глава RCC: первый бой Яна и Двалишвили нельзя брать в расчёт, у Петра была травма

Глава RCC Николай Клименко высказался о предстоящем поединке за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Пётр Ян может стать чемпионом и выйти победителем в любом противостоянии. Пётр Ян физически одарённый боец. Он сможет справиться с любым спортсменом. В прошлом поединке стоял вопрос здоровья, и он был ключевым.

Я не обладаю всей информацией, в какой он форме. Но если он будет полностью здоров, у него есть все шансы победить Мераба, который сейчас считается безоговорочным и доминирующим чемпионом легчайшего веса.

Думаю, что Пётр сильнее Мераба в стойке: главное — Яну отзащищаться и навязать свою игру. Не дать себя перевести, насыпать удары. Нельзя брать в расчёт их первый поединок, у Яна была травма серьёзная. Но я думаю, что сейчас это тоже будет сложный и конкурентный поединок», — сказал Клименко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

