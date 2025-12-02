Богдан Гуськов показал актуальную форму перед боем с Яном Блаховичем на UFC 323

Боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Богдан Гуськов, представляющий Узбекистан, продемонстрировал актуальную форму перед боем с экс-чемпионом дивизиона поляком Яном Блаховичем, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

Фото: Вестник MMA

Богдану Гуськову 33 года. Представитель Узбекистана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одно поражение.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ABC 9 в июле, Гуськов нокаутировал россиянина Никиту Крылова.

Павлович работает над борьбой вместе с Богданом Гуськовым