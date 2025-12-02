Бадаев: Фигейреду не мальчик для битья, но Умар его разберёт

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между россиянином Умаром Нурмагомедовым и бразильцем Дейвисоном Фигейреду, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Фигейреду — крепкий соперник, который хорошо борется и неплохо бьёт в стойке, но он маловат для этой весовой категории. В 57 кг по габаритам он смотрелся лучше, просто тяжело было гонять вес. Да, отпор он даст, он не мальчик для битья, но конкуренцию Умару он не составит. Умар техничнее в стойке, лучше в борьбе. Он лучше практически во всех аспектах. Да, у Фигейреду тяжёлый удар, это всё при нём. Но Умар техничнее и разнообразнее. Думаю, решением судей Умар его разберёт», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.