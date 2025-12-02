Скидки
Мераб Двалишвили — Петр Ян 2, реванш: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Мераб Двалишвили — Пётр Ян 2, реванш: когда бой, дата и время боя, где смотреть
Комментарии

7 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится бойцовский турнир UFC 323. В главном бою чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили проведёт реванш с бывшим обладателем титула россиянином Петром Яном.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало основного карда – в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

UFC 323: Ян остановит тейкдауны Двалишвили? Шансы у Петра точно будут. LIVE
Live
UFC 323: Ян остановит тейкдауны Двалишвили? Шансы у Петра точно будут. LIVE

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 11 побед и четыре поражения.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету в организации 14 побед и два поражения.

Комментарии
