«Может, отправить ему подарок Хабиба?» Джонс иронично высказался о Кормье

«Может, отправить ему подарок Хабиба?» Джонс иронично высказался о Кормье
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс высказался о бывшем сопернике, а ныне члене Зала славы, соотечественнике Даниэле Кормье.

Джонс предложил отправить Кормье папаху звёздного россиянина Хабиба Нурмагомедова, чтобы последний перестал публично его критиковать.

«Может, мне стоит один из этих подарков Хабиба отправить Даниэлю Кормье, чтобы он мог насладиться праздниками вместо того, чтобы думать всё время обо мне», — написал Джонс в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Джонс ответил Кормье, раскритиковавшему его за поездку в Чечню.

