Тони Фергюсон дал прогноз на бой Гэтжи – Пимблетт

Бывший боец UFC американец Тони Фергюсон прокомментировал организацию поединка за временный титул в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Если бы я делал ставку, то выбрал бы новичка, который идёт за новой возможностью, а не возрастного парня, который уже дрался за пояс. Победа будет за Пэдди, но удачи им обоим, надеюсь, будет обоюдный нокаут», – сказал Фергюсон в интервью Ариэлю Хельвани.

Ранее Арман Царукян сделал заявление после анонса боя Гэтжи и Пимблетта.

Материалы по теме Арман Царукян сделал заявление после анонса боя Гэтжи и Пимблетта за временный титул UFC

Пэдди Пимблетт — звезда, которую никто не признаёт