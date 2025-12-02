Скидки
В команде Двалишвили назвали сроки возможного перехода в полулёгкий вес UFC

Эрик Вуд, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераба Двалишвили, высказался о возможности перехода грузинского бойца в полулёгкий дивизион (до 65 кг).

«Думаю, что мы начнём разговоры через два-три боя. Как по мне, у нас осталось ещё три-четыре боя в этом дивизионе. Либо кто-то придёт к нам и скажет: «Мы дадим конкретную сумму за бой с конкретным соперником». И это будет предложение, которое изменит жизнь. В таком случае можно принимать решение и говорить, что оно того стоит», — приводит слова Вуда издание MMA Fighting.

