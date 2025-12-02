Теофимо Лопес сразится с Шакуром Стивенсоном 1 февраля

Саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх анонсировал поединок за титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между американцами Теофимо Лопесом-младшим (22-1, 13 KO) и Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 KO), который состоится 1 февраля в Нью-Йорке (США).

Шакуру Стивенсону 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2017 году. Становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком (до 61,2 кг) дивизионах.

Теофимо Лопесу 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году. Становился чемпионом мира в лёгком и первом полусреднем (до 63,5 кг) дивизионах.