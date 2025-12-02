Скидки
Теофимо Лопес прокомментировал анонс боя с Шакуром Стивенсоном

Чемпион WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Теофимо Лопес-младший прокомментировал анонс поединка с непобеждённым соотечественником Шакуром Стивенсоном, который состоится 1 февраля в Нью-Йорке (США).

«Меня называли трусом! Вы готовы к тому, что произойдёт в Нью-Йорке? Кирпичный город в каменных джунглях, давайте приготовимся к битве! Я здесь надолго и не для игр. Делать бокс снова великим – моя сила. Шакур падёт в девятом раунде», — приводит слова Лопеса ESPN.

Теофимо Лопесу 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году. Становился чемпионом мира в лёгком и первом полусреднем (до 63,5 кг) дивизионах.

