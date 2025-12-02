Скидки
«В боксе есть уровни». Шакур Стивенсон отреагировал на анонс боя с Лопесом

Чемпион мира в трёх весовых категориях непобеждённый американец Шакур Стивенсон прокомментировал анонс поединка с соотечественником Теофимо Лопесом-младшим, который состоится 1 февраля в Нью-Йорке (США).

«Я никогда не уклонялся от вызова и всегда преследовал крупнейшие бои в спорте, потому что я знаю, что являюсь одним из лучших боксёров мира. И Теофимо Лопес убедится в этом 1 февраля, когда я отберу у него пояс и покажу, что в этой игре есть уровни», — приводит слова Стивенсона ESPN.

Шакуру Стивенсону 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2017 году. Становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком (до 61,2 кг) дивизионах.

