Главная Бокс/ММА Новости

«Мне жаль его». О’Мэлли отреагировал на заявление Топурии о переносе следующего боя

Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли прокомментировал заявление действующего обладателя титула в лёгком весе (до 70 кг) грузина Илии Топурии, сообщившего о намерении отложить следующий поединок из-за развода с женой.

«Публичность делает и без того тяжёлую ситуацию невыносимой. Переживая такое, практически невозможно сосредоточиться на тренировках. Когда в деле замешаны дети, всё становится в разы тяжелее. Мне искренне жаль его», – сказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.

Ранее Арман Царукян сделал заявление после анонса боя Джастина Гэтжи и Пэдди Пимблетта за временный титул UFC.

