Дмитрий Бивол набирает форму перед следующим боем

Дмитрий Бивол набирает форму перед следующим боем
Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол продолжает набирать форму после операции на спине.

«Продолжаем работу по восстановлению подвижности и гибкости», — написал Бивол в социальных сетях.

Дмитрию Биволу 34 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году, в 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2025-м – абсолютным чемпионом мира. Единственное поражение в карьере потерпел от соотечественника Артура Бетербиева.

Ранее Бивол встретился с Фёдором Емельяненко.

