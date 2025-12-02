«Слегка разлюбил MMA». Мёрфи рассказал, как отреагировал на реванш Волкановски — Лопес

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) британец Лерон Мёрфи прокомментировал организацию титульного реванша между австралийцем Алексом Волкановски и бразильцем Диего Лопесом, который состоится 31 января на турнире UFC 325 в Сиднее (Австралия).

«Когда я узнал, что не подерусь за титул, не буду лгать, я слегка разлюбил этот спорт. Я перешёл в MMA из бокса, потому что считал, что здесь нет политики. Думал, что нужно просто делать свою работу, лучшие дерутся с лучшими.

Я должен смириться – таков бизнес. Если продолжу работать и побеждать, в конечном итоге доберусь до чемпионского боя. Это неизбежно. Я стану чемпионом», — сказал Мёрфи в подкасте Ариэля Хельвани.