Гаджиев сказал, кто станет соперником Умара Нурмагомедова в случае победы на UFC 324

Промоутер Камил Гаджиев считает, что бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов встретится с победителем боя Шон О’Мэлли — Сонг Ядонг в случае победы над бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Получается, О’Мэлли — Ядонг и Нурмагомедов — Фигейреду это как четвёрка. Они дерутся друг с другом, потом победители боёв дерутся друг с другом. И потом победитель этой четвёрки дерётся с Мерабом Двалишвили. Запоминайте! Скорее всего, так и будет», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Нурмагомедов – Фигейреду состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).