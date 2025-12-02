Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гаджиев сказал, кто станет соперником Умара Нурмагомедова в случае победы на UFC 324

Гаджиев сказал, кто станет соперником Умара Нурмагомедова в случае победы на UFC 324
Комментарии

Промоутер Камил Гаджиев считает, что бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов встретится с победителем боя Шон О’Мэлли — Сонг Ядонг в случае победы над бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Получается, О’Мэлли — Ядонг и Нурмагомедов — Фигейреду это как четвёрка. Они дерутся друг с другом, потом победители боёв дерутся друг с другом. И потом победитель этой четвёрки дерётся с Мерабом Двалишвили. Запоминайте! Скорее всего, так и будет», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Нурмагомедов – Фигейреду состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Материалы по теме
Эксклюзив
Бадаев: Фигейреду не мальчик для битья, но Умар его разберёт
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android