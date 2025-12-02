Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камил Гаджиев — о Евлоеве: такой чемпион UFC не нужен

Камил Гаджиев — о Евлоеве: такой чемпион UFC не нужен
Комментарии

Российский промоутер Камил Гаджиев считает, что руководство UFC будет препятствовать бою первого номера рейтинга в полулёгком весе (до 65 кг) Мовсара Евлоева за титул.

«Я это говорил раньше. С той манерой ведения поединка, которую исповедует Мовсар, такой чемпион организации не нужен. Тем более сейчас очень много чемпионов UFC с постсоветского пространства: Двалишвили, Топурия, Махачев, Чимаев… Сейчас если ещё Евлоев выиграет у Волкановски, получается, постсоветское пространство забрало пять поясов. Это уже перебор», — заявил Гаджиев на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Алекс Волкановски отреагировал на организацию реванша с Лопесом, упомянув Евлоева

Мовсар Евлоев показал упражнение на гимнастических кольцах

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android