Камил Гаджиев — о Евлоеве: такой чемпион UFC не нужен

Российский промоутер Камил Гаджиев считает, что руководство UFC будет препятствовать бою первого номера рейтинга в полулёгком весе (до 65 кг) Мовсара Евлоева за титул.

«Я это говорил раньше. С той манерой ведения поединка, которую исповедует Мовсар, такой чемпион организации не нужен. Тем более сейчас очень много чемпионов UFC с постсоветского пространства: Двалишвили, Топурия, Махачев, Чимаев… Сейчас если ещё Евлоев выиграет у Волкановски, получается, постсоветское пространство забрало пять поясов. Это уже перебор», — заявил Гаджиев на своём YouTube-канале.

