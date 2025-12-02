Тухугов объяснил, чем отличаются Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов как бойцы

Зубайра Тухугов, одноклубник российских чемпионов UFC Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, высказался о стилистической разнице между ними.

«У Хабиба и Ислама топ-борьба, грэпплинг. И совсем две разные тактики. Когда я борюсь с Исламом, всегда попадаю на удушающий. Не только я, почти все. Он очень техничный, особенно снизу хорошо борется. А Хабиб сверху давит, жёстко, как будто ты в тиски попал. Физикой и весом давит, не дает встать сопернику ни в коем случае. И, таким образом, он психически ломает соперника», — сказал Тухугов в интервью Камилу Гаджиеву.

