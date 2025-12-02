Скидки
Гаджиев: Рахмонов не должен становиться следующим соперником Махачева

Гаджиев: Рахмонов не должен становиться следующим соперником Махачева
Российский промоутер Камил Гаджиев объяснил, почему, по его мнению, непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов не станет следующим соперником действующего чемпиона россиянина Ислама Махачева.

«Лично моё мнение, Шавкат после простоя не должен становиться следующим соперником для Ислама, потому что на момент, когда этот бой может случиться, Шавката не будет в клетке уже больше года. Поэтому больше верю в поединок с Гарри, например, или с Усманом. Или то, что UFC дотянет [следующий бой Махачева] до Белого дома», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

