Леннокс Льюис назвал топ-5 величайших боксёров в истории, не упомянув Тайсона и Усика

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис назвал список величайших боксёров в истории спорта.

Топ-5 величайших боксёров в истории по версии Леннокса Льюиса.

1. Мохаммед Али.

2. Джек Джонсон.

3. Марвин Хаглер.

4. Джордж Форман.

5. Джо Луис.

«Вхожу ли я в список лучших? Да, однозначно среди них», — приводит слова Льюиса портал hardrockbet.

Напомним, в последнем бою Льюис встретился с украинцем Виталием Кличко. Их поединок состоялся 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Изначальным соперником Леннокса был Кирк Джонсон, однако тот снялся с поединка из-за травмы за несколько недель до боя. Ему на замену вышел украинский атлет. Встреча продлилась пять раундов и завершилась в шестом победой Леннокса техническим нокаутом (бой был остановлен из-за рассечения брови Виталия Кличко. — Прим. «Чемпионата»).