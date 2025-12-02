«Он сейчас на другом уровне». Экс-чемпион UFC выбрал победителя в реванше Ян — Двалишвили

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл предположил, кто станет победителем в реванше между 34-летним действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и 32-летним экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном. Их поединок состоится 7 декабря на турнире UFC 323.

«Всегда предвзято отношусь к Мерабу, но всё равно люблю его. Он один из самых моих любимых парней на свете. Так что выберу его [победителем этого поединка]. Мераб сейчас выступает на другом уровне», — приводит слова Хилла портал BoxingNews.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Мераба единогласным решением судей. Для Петра то поражение стало третьим подряд.