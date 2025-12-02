Скидки
«Акции «Сахарка» на дне. Что дальше? Прелимы?» О'Мэлли — о бое с Ядонгом

Комментарии

31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли иронично отреагировал на организацию поединка с представителем Китая Сонгом Ядонгом.

«Я даже не в соглавном бою. Чувак, я конкретно падаю. Это позор. Что дальше? Прелимы? Ранние прелимы? Акции «Сахарка» сейчас на дне», — приводит слова О'Мэлли аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Напомним, поединок между О'Мэлли с Ядонгом пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 324, который состоится 24 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ранее О’Мэлли отреагировал на заявление Илии Топурии о переносе следующего поединка.

«Мне жаль его». О’Мэлли отреагировал на заявление Топурии о переносе следующего боя
Комментарии
