«Акции «Сахарка» на дне. Что дальше? Прелимы?» О'Мэлли — о бое с Ядонгом

31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли иронично отреагировал на организацию поединка с представителем Китая Сонгом Ядонгом.

«Я даже не в соглавном бою. Чувак, я конкретно падаю. Это позор. Что дальше? Прелимы? Ранние прелимы? Акции «Сахарка» сейчас на дне», — приводит слова О'Мэлли аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Напомним, поединок между О'Мэлли с Ядонгом пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 324, который состоится 24 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

