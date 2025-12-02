Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой Алимханулы с Ларой под угрозой срыва из-за проваленного допинг-теста казахстанца

Бой Алимханулы с Ларой под угрозой срыва из-за проваленного допинг-теста казахстанца
Комментарии

32-летний непобеждённый чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казах Жанибек Алимханулы сдал положительный допинг-тест. Об этом информирует авторитетный американский инсайдер и обозреватель журнала The Ring Майк Коппингер.

Таким образом, объединительный бой Жанибека с действующим регулярным чемпионом мира по версии WBA в среднем весе кубинцем Эрисланди Ларой, который запланирован уже на эти выходные, могут отменить.

Напомним, в рекорде казахстанского боксёра 17 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. На профессиональном ринге Жанибек дебютировал в октябре 2016 года.

Материалы по теме
Бой за три титула — но без величия. Что не так с карьерой Алимханулы
Бой за три титула — но без величия. Что не так с карьерой Алимханулы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android