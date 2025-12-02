Бой Алимханулы с Ларой под угрозой срыва из-за проваленного допинг-теста казахстанца

32-летний непобеждённый чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казах Жанибек Алимханулы сдал положительный допинг-тест. Об этом информирует авторитетный американский инсайдер и обозреватель журнала The Ring Майк Коппингер.

Таким образом, объединительный бой Жанибека с действующим регулярным чемпионом мира по версии WBA в среднем весе кубинцем Эрисланди Ларой, который запланирован уже на эти выходные, могут отменить.

Напомним, в рекорде казахстанского боксёра 17 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. На профессиональном ринге Жанибек дебютировал в октябре 2016 года.