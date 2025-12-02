Усик: буду молиться за Джейка Пола в бою с Джошуа, так как хочу подраться с ним в октагоне

38-летний непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался насчёт предстоящего поединка между экс-чемпионом WBA, WBO, IBF в тяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и боксёром-блогером американцем Джейком Полом. Бой пройдёт 19 декабря в Майами (штат Флорида, США).

«Если Джошуа захочет, убьёт Джейка… Я буду молиться за Пола, поскольку хочу подраться с ним в октагоне», — приводит слова Усика журнал The Ring.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Джейку, в свою очередь, 28 лет. В его профессиональном рекорде 12 побед и одно поражение.