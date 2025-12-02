О'Мэлли: думаю, мне удастся поразить публику в бою с Ядонгом. Он китаец, значит, умён

31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли высказался насчёт предстоящего противостояния спредставителем Китая Сонгом Ядонгом. Их бой состоится на турнире UFC 324.

«В последнее время выгляжу не очень хорошо, но думаю, мне удастся вернуться и поразить публику. Сонг — это молодой, взрывной, жаждущий побед и очень опытный для своего возраста боец. Он победил некоторых из лучших бойцов в нашей весовой. У него отличная база, которую заложили в зале Team Alpha Male. Ядонг является китайцем, так что он умён. Это будет непростой бой.

Я не хотел драться с Сонгом. Меня интересовал Айманн Захаби в ноябре или декабре. Но матчмейкеры мне отказали», — приводит слова О'Мэлли портал MMA Mania.