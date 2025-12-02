Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

О'Мэлли: думаю, мне удастся поразить публику в бою с Ядонгом. Он китаец, значит, умён

О'Мэлли: думаю, мне удастся поразить публику в бою с Ядонгом. Он китаец, значит, умён
Комментарии

31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли высказался насчёт предстоящего противостояния спредставителем Китая Сонгом Ядонгом. Их бой состоится на турнире UFC 324.

«В последнее время выгляжу не очень хорошо, но думаю, мне удастся вернуться и поразить публику. Сонг — это молодой, взрывной, жаждущий побед и очень опытный для своего возраста боец. Он победил некоторых из лучших бойцов в нашей весовой. У него отличная база, которую заложили в зале Team Alpha Male. Ядонг является китайцем, так что он умён. Это будет непростой бой.

Я не хотел драться с Сонгом. Меня интересовал Айманн Захаби в ноябре или декабре. Но матчмейкеры мне отказали», — приводит слова О'Мэлли портал MMA Mania.

Материалы по теме
«Акции «Сахарка» на дне. Что дальше? Прелимы?» О'Мэлли — о бое с Ядонгом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android