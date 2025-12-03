Том Аспиналл категорично ответил, когда будет готов провести следующий бой в UFC

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл сообщил, что понятия не имеет, когда проведёт следующий бой в UFC.

«С глазами нужно быть осторожным. Не знаю, когда вернусь. Мне даже запретили тренироваться. Врачи рекомендуют провести операцию на обоих глазах. Мне скоро нужно будет сделать инъекцию в глазное яблоко», — приводит слова Аспиналла аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Аспиналл дебютировал в декабре 2014 года, а в сильнейшую организацию в мире он перешёл в 2020 году. Том имеет на своём счету 15 побед, три поражения, ещё один бой был признан несостоявшимся.