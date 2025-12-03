«Не хочу так прямо отвечать». Спарринг-партнёр Яна — о здоровье Петра

Спарринг-партнёр российского бойца UFC Петра Яна Курбан Гаджиев высказался о его здоровье перед титульным боем-реваншем с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили из Грузии.

«Я не хочу на вопрос о травмах Петра так прямо отвечать, потому что редко кто выходит полностью здоровым на поединок. Какие-то микротравмы или болячки остаются. Я скажу так, что в этот раз у Петра с правой рукой нет проблем. Так что будет намного интереснее. Пока я был в лагере, с ней всё было в порядке», — сказал Гаджиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Бой между Яном и Двалишвили станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 323, который пройдёт в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 6 на 7 декабря мск.

Видео: Кадры подготовки Петра Яна к бою против Мераба Двалишвили