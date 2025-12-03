Скидки
Бокс/ММА

Курбан Гаджиев: Мераб Двалишвили остался на том же уровне с момента первого боя с Петром Яном

Курбан Гаджиев: Двалишвили остался на том же уровне с момента первого боя с Яном
Комментарии

Спарринг-партнёр российского бойца UFC Петра Яна Курбан Гаджиев высказался об уровне его соперника по титульному бою-реваншу действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили из Грузии.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Двалишвили остался на том же уровне, просто стал более уверенным в себе. Это тоже может сыграть и хорошую, и плохую роль в бою. Поскольку есть шанс, что это перерастёт в самоуверенность и такому можно накидать. Но это будет плюс для нас, хотя надеяться нельзя на этот фактор, просто маловероятно. Мы готовились полноценно. Как я вижу, Мераб делает одно и то же. Просто никто не смог противостоять этой темповой борьбе», — сказал Гаджиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Бой между Яном и Двалишвили станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 323, который пройдёт в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 6 на 7 декабря мск.

Видео: Пётр Ян отрабатывает ударную технику перед реваншем с Двалишвили

