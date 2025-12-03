Мокаев заявил, что был готов страховать бой на турнире UFC в Катаре

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев заявил, что был готов стать резервным бойцом на минувшем турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

«Сто процентов, я могу уложиться в легчайший вес на однодневном уведомлении. [Александр] Топурия дрался с казахом, и я был готов выступить. Я дрался всего две недели назад. Когда вы спасаете организацию, то завоёвываете уважение», — сказал Мокаев в интервью YouTube-каналу One on One.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире Brave CF 100 в ноябре, Мокаев нокаутировал ирландца Джерарда Бёрнса.

