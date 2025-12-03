Скидки
Курбан Гаджиев дал прогноз на реванш Петра Яна с Мерабом Двалишвили


Спарринг-партнёр российского бойца UFC Петра Яна Курбан Гаджиев дал прогноз на исход его титульного боя-реванша с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили из Грузии.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«В третьем раунде Пётр сможет поймать Двалишвили в стойке и закончит бой техническим нокаутом», — сказал Гаджиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Бой между Яном и Двалишвили станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 323, который пройдёт в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 6 на 7 декабря мск.

Видео: Пётр Ян отрабатывает удары в партере перед реваншем с Двалишвили

