Курбан Гаджиев дал прогноз на реванш Петра Яна с Мерабом Двалишвили

Спарринг-партнёр российского бойца UFC Петра Яна Курбан Гаджиев дал прогноз на исход его титульного боя-реванша с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили из Грузии.

«В третьем раунде Пётр сможет поймать Двалишвили в стойке и закончит бой техническим нокаутом», — сказал Гаджиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Бой между Яном и Двалишвили станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 323, который пройдёт в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 6 на 7 декабря мск.

