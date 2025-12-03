Скидки
Спарринг-партнёр Яна назвал две вещи, которыми Пётр его впечатлил
Спарринг-партнёр российского бойца UFC Петра Яна Курбан Гаджиев рассказал, чем впечатлил его Пётр, перед титульным боем-реваншем с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили из Грузии.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Меня лично он впечатлил тем, что очень хорошо вставал из-под соперника. Поскольку знаю, что из-под меня сложно встать. А Пётр очень хорошо делал это не только при работе со мной, но с Шарабутдином. И ещё Пётр меня впечатлил тем, что дышит хорошо. Эти вещи могу выделить. Но понимаем, одним вставанием из партера бой не выиграть. И Мерабу тоже контроль не нужен, он будет мучить, переводить. Поэтому готовились под это», — сказал Гаджиев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

Бой между Яном и Двалишвили станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 323, который пройдёт в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в ночь с 6 на 7 декабря мск.

Видео: Пётр Ян показал актуальную форму перед реваншем с Двалишвили

