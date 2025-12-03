Жанибек Алимханулы снялся с боя с Эрисланди Ларой из-за проваленного допинг-теста

Боксёрское шоу Premier Boxing Champions (PBC) объявило об отмене объединительного поединка в среднем весе (до 72,6 кг) между казахстанцем Жанибеком Алимханулы и кубинцем Эрисланди Ларой, который должен был состояться 7 декабря в Сан-Антонио (США).

Напомним, ранее стало известно, что Алимханулы провалил допинг-тест, в его пробах был найден мельдоний. Новым соперником Лары стал венесуэлец Йохан Гонсалес (36-4, 34 KO).

Эрисланди Ларе 42 года. Кубинец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году, в 2014-м стал чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), в 2019-м стал двукратным чемпионом, в 2021-м – чемпионом в двух весовых категориях.