Шон Стрикленд заявил, что отказался от боя с Эрнандесом на UFC 325

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд сообщил, что отказался от поединка с соотечественником Энтони Эрнандесом на турнире UFC 325, который состоится 31 января в Сиднее (Австралия).

«Я сказал «нет» карду в Австралии. Австралия, чертовски люблю вас, парни. Вы все – белый мусор, единомышленники, но у меня нет медицинской страховки. Вы что, хотите, чтобы я провёл свой первый бой в Австралии и отдал вам половину своего чека, чтобы, чёрт возьми, купить вашу медицинскую страховку? Я не хочу этого делать, чёрт возьми. Эрнандес не хочет этого делать, я не хочу… Мне нравится бой с Эрнандесом, давайте устроим это дерьмо в Штатах», — сказал Стрикленд в социальных сетях.

