«Пётр победит только в этом случае». О’Мэлли высказался о реванше Двалишвили — Ян

«Пётр победит только в этом случае». О’Мэлли высказался о реванше Двалишвили — Ян
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о предстоящем поединке за титул между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Ян победит только в том случае, если Мераб станет самоуверенным в стойке. Да, чёрт возьми, он послал в нокдаун Кори Сэндхагена, но он выбрасывает много ударов…

С Петром нужно быть осторожным, потому что он умеет извлекать выгоду. У него отличные контратаки, он быстр, он собран и готов вступать в размен. Но Мераб умён в бою, умнее, чем в жизни. Он умён», — сказал О’Мэлли в подкасте Ариэля Хельвани.

В команде Двалишвили назвали сроки возможного перехода в полулёгкий вес UFC
UFC 323: Ян остановит тейкдауны Двалишвили? Шансы у Петра точно будут. LIVE
UFC 323: Ян остановит тейкдауны Двалишвили? Шансы у Петра точно будут. LIVE
