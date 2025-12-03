Тимур Нагибин дал прогноз на реванш Ян — Двалишвили

Боец RCC Тимур Нагибин высказался о предстоящем поединке за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Тяжело давать прогноз, когда это боец твоей команды. Мы желаем ему только победы. Желаем только без травм, потому что объективно очень сложно выходить на такой «второй шанс».

Хочется, чтобы Пётр показал, как он умеет на самом деле. Это будет трудная ночь!» — сказал Нагибин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Пётр Ян отрабатывает удары в партере перед реваншем с Двалишвили