«Смотреть такое неинтересно». Дю Плесси высказался о боях Чимаева и Махачева в UFC

Бывший чемпион UFC южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался об успехе Хамзата Чимаева и Ислама Махачева в престижнейшей организации мира.

«Сейчас мы видим бои, в которых парни удерживают соперников на земле и просто доминируют, так произошло со мной и Маддаленой, 20 минут контроля. Доминирующее выступление, но смотреть такое не очень интересно.

Когда борется Мераб [Двалишвили], скучно не бывает. Он выходит в клетку бороться не для того, чтобы удержать соперника, а чтобы финишировать его, и это то, что мне нравится в его стиле», – приводит слова дю Плесси Betway South Africa.

