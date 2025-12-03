Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Смотреть такое неинтересно». Дю Плесси высказался о боях Чимаева и Махачева в UFC

«Смотреть такое неинтересно». Дю Плесси высказался о боях Чимаева и Махачева в UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался об успехе Хамзата Чимаева и Ислама Махачева в престижнейшей организации мира.

«Сейчас мы видим бои, в которых парни удерживают соперников на земле и просто доминируют, так произошло со мной и Маддаленой, 20 минут контроля. Доминирующее выступление, но смотреть такое не очень интересно.

Когда борется Мераб [Двалишвили], скучно не бывает. Он выходит в клетку бороться не для того, чтобы удержать соперника, а чтобы финишировать его, и это то, что мне нравится в его стиле», – приводит слова дю Плесси Betway South Africa.

Материалы по теме
Стрикленд объяснил, почему может уйти из среднего веса UFC из-за Чимаева

Хамзат Чимаев встретился с Джоном Джонсом в Чечне

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android