Бокс/ММА

Иван Штырков и Валентин Молдавский провели дуэль взглядов перед боем на RCC 24

Иван Штырков и Валентин Молдавский провели дуэль взглядов перед боем на RCC 24
Российские бойцы смешанного стиля Иван Штырков и Валентин Молдавский провели дуэль взглядов перед своим поединком, который состоится 12 декабря на турнире RCC 24 в Екатеринбурге.

Ивану Штыркову 37 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, всего на его счету 25 побед и два поражения. В своём последнем бою на турнире RCC 22 в мае победил единогласным решением судей соотечественника Шамиля Гамзатова.

Валентину Молдавскому 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, всего на его счету 15 побед и четыре поражения. В своём последнем бою на турнире PFL в июне встретился с молдаванином Александром Романовым, поединок был признан несостоявшемся из-за случайного удара в пах.

