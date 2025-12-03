Бабанин: если Джошуа будет работать во всю силу, Пол — аут

Российский боксёр Максим Бабанин высказался о предстоящем поединке между бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и американским видеоблогером Джейком Полом, который состоится 19 декабря в Майами (США).

«Считаю, это просто зарабатывание денег. Сейчас бокс стал такой… С одной стороны, идёт популяризация бокса, но и очень многих таких боёв, фейковых. Непонятно, страдает здесь бокс или ему лучше. Понятно, это вроде бы крутой бой, однако все прекрасно понимают, если Джошуа будет работать во всю силу, Полу делать нечего. Это аут, 100%», — сказал в интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.