«Не могу расслабиться». Двалишвили объяснил, почему ждёт тяжёлого реванша с Яном

Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили поделился ожиданиями от предстоящего реванша с бывшим обладателем титула россиянином Петром Яном.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Да, это определённо будет другой бой. В первый раз я был крайне мотивирован и хотел разгромить его. Он был фаворитом, хвастался и считал, что побьёт меня. Теперь я чемпион, а он претендент, аутсайдер. Вот почему он сделает всё, чтобы побить меня и финишировать, поэтому я не могу расслабиться ни на секунду», — приводит слова Двалишвили издание Mundo Deportivo.

Напомним, реванш Двалишвили – Ян состоится 7 декабря на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

