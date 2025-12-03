В Федерации бокса России назвали цель на мужской чемпионат мира — 2025 в Дубае

Вчера, 2 декабря, в Дубае (ОАЭ) состоялась церемония открытия XXIII чемпионата мира по боксу среди мужчин.

«Цель сборной на чемпионате мира – первое командное место. У нас очень достойный состав команды. Каждого знаю лично, все они мне как братья. Верю, что каждый член сборной может выиграть золото чемпионата мира. Основные конкуренты в борьбе за победу в командном зачёте – сборные Узбекистана и Казахстана. Куба сейчас не так сильна – сборная этой страны немного сдала позиции на мировой арене.

Помимо призовых от IBA, будут денежные вознаграждения от Федерации бокса России: за первое место – четыре миллиона рублей, за второе – три, за третье – два. Я уже объявил это нашей сборной», — приводит слова генерального секретаря Федерации бокса России Александра Беспутина пресс-служба.