Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Двалишвили заявил, что намерен провести четыре боя в 2026 году

Двалишвили заявил, что намерен провести четыре боя в 2026 году
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили заявил, что не собирается брать паузу после реванша с бывшим обладателем титула россиянином Петром Яном, поединок с которым станет для него четвёртым в 2025 году.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Моей целью всегда было оставаться занятым и, слава богу, UFC воплотили это в жизнь. Перед тем как завоевать титул, я всегда представлял себя активным чемпионом, который дерётся при любой возможности.

Какие цели? Сделать то же и в следующем году. Остаться занятым и провести как минимум четыре боя», — приводит слова Двалишвили издание Mundo Deportivo.

Напомним, реванш Двалишвили – Ян состоится 7 декабря на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
UFC 323: Ян остановит тейкдауны Двалишвили? Шансы у Петра точно будут. LIVE
Live
UFC 323: Ян остановит тейкдауны Двалишвили? Шансы у Петра точно будут. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android