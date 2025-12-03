Скидки
«UFC вытянули свою курицу за уши». Петр Ян высказался о поражении от О’Мэлли

«UFC вытянули свою курицу за уши». Пётр Ян высказался о поражении от О’Мэлли
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о поражении в поединке с американцем Шоном О’Мэлли, состоявшемся в октябре 2020 года на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, Ян проиграл раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Когда у нас с ним был поединок в Абу-Даби, он проиграл тот бой, 100%. UFC вытянули свою курицу за уши. Где он сейчас?» — сказал Ян в интервью ESPN.

