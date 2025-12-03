Двалишвили назвал возможных соперников в случае победы в реванше с Петром Яном

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили назвал возможных соперников в случае победы в реванше с бывшим обладателем титула россиянином Петром Яном.

«Много кандидатов. Например, соперник Генри Сехудо в этот уикенд, Пэйтон Талботт. Да тот же Сонг Ядонг, который подерётся с Шоном О’Мэлли. Посмотрим, выиграет ли он… Айманн Захаби также быстро поднимается и идёт на хорошей победной серии», — приводит слова Двалишвили издание Mundo Deportivo.

Напомним, реванш Двалишвили – Ян состоится 7 декабря на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.