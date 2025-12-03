«Готов бомбить и показывать шоу». Пётр Ян поделился ожиданиями от реванша с Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян поделился ожиданиями от реванша с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили.

«Прохожу акклиматизацию, у меня всё отлично. Готов громить, бомбить и показывать шоу. Хочу исправить то, что случилось в первом поединке с Мерабом, уверен, это будет абсолютно другое противостояние. На тот момент у меня была травма, из-за которой я не смог многие вещи сделать, показать себя, но ни в коем случае не сдался в том поединке, поэтому сегодня нахожусь здесь», – сказал Ян в интервью ESPN.

Напомним, реванш Двалишвили – Ян состоится 7 декабря на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.