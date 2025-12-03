«Выиграет бой решением судей». Арман Царукян выбрал победителя в реванше Ян — Двалишвили

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян предположил, кто станет победителем в реванше между 34-летним действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили и 32-летним экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном. Их поединок состоится 7 декабря на турнире UFC 323.

«Пётр Ян. Он мой старый друг. Ян [победит] решением судей», — сказал Царукян в интервью порталу TNT Sports.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда поединок продлился все пять раундов и завершился победой Мераба единогласным решением судей. Для Петра то поражение стало третьим подряд.