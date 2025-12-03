Скидки
Теренса Кроуфорда лишили пояса WBC во втором среднем весе, он больше не абсолютный чемпион

38-летнего непобеждённого американца Теренса Кроуфорда лишили титула WBC во втором среднем весе. Об этом информирует пресс-служба организации.

Причиной данного решения называется то, что Теренс не заплатил комиссионные взносы, которые должны вносить все чемпионы по линии WBC, в размере $ 300 тыс. за бой с Саулем Альваресом, который прошёл в сентябре. Сообщается, что пояс WBC во втором среднем весе разыграют между собой Хамза Шираз и Кристиан Мбилли.

Теперь Кроуфорд владеет титулами WBA Super, IBF, WBO и The Ring. В рекорде Теренса 42 победы, из которых 31 была одержана нокаутом, и ни одного поражения.

