Александр Усик сообщил, что готов подраться с 36-летним Энди Руисом после боя с Уайлдером

38-летний непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что не исключает проведения поединка с 36-летним мексиканцем Энди Руисом после боя с 39-летним экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

– Дали бы вы ему [Энди Руису] шанс сразиться с вами?

– Не знаю. Возможно, после боя с Деонтеем. Не знаю. Сейчас я просто работаю по своему плану. Может, мой план и план моей команды отличаются, но сейчас у меня так, — сказал Усик в интервью на YouTube-канале iFL TV.

Напомним, Руис имеет в своём профессиональном рекорде 35 побед, из которых 22 были одержаны досрочно, два поражения, а один бой был признан ничьей решением большинства судей. Энди выступает с марта 2009 года.