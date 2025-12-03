Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик сообщил, что готов подраться с 36-летним Энди Руисом после боя с Уайлдером

Александр Усик сообщил, что готов подраться с 36-летним Энди Руисом после боя с Уайлдером
Комментарии

38-летний непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что не исключает проведения поединка с 36-летним мексиканцем Энди Руисом после боя с 39-летним экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

– Дали бы вы ему [Энди Руису] шанс сразиться с вами?
– Не знаю. Возможно, после боя с Деонтеем. Не знаю. Сейчас я просто работаю по своему плану. Может, мой план и план моей команды отличаются, но сейчас у меня так, — сказал Усик в интервью на YouTube-канале iFL TV.

Напомним, Руис имеет в своём профессиональном рекорде 35 побед, из которых 22 были одержаны досрочно, два поражения, а один бой был признан ничьей решением большинства судей. Энди выступает с марта 2009 года.

Материалы по теме
Усик потерял мотивацию. Хочет драться только с пробитым ветераном
Усик потерял мотивацию. Хочет драться только с пробитым ветераном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android