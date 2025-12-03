Деонтей Уайлдер отреагировал на желание Александра Усика провести следующий бой с ним

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер отреагировал на желание 38-летнего непобеждённого украинца Александра Усика провести следующий бой с ним.

«Бой с Усиком? Будет удивительно, если это произойдёт, поскольку вы знаете, как устроен бокс – это как диаграмма. То всё хорошо, то плохо. Может показаться, что сделка заключена, а потом всё рушится в пропасть. Так что, конечно, в это невозможно поверить, пока мы не подпишем контракты, а дела не начнут двигаться в этом направлении.

Но я просто в восторге от мысли об этом. Я бы хотел иметь эту возможность. Всегда говорил, что мне никогда не давали возможности [подраться за статус абсолютного чемпиона мира] по разным причинам. Но я всегда был тем, кто даёт людям возможности.

Просто слышать, как он говорит об этом, очень много значит. Ценю это. И был бы ещё более признателен получить эту возможность официально, поэтому с нетерпением жду этого. Не могу дождаться, чтобы услышать больше подробностей и дать фанатам то, чего они хотят увидеть. Бой с Усиком — это почётно. Если он собирается уйти на пенсию, хочет сделать это, сражаясь со всеми лучшими представителями этой эпохи в супертяжёлом весе», – сказал Уайлдер в интервью на YouTube-канале ESNEWS.